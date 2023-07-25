За даними СБУ, затриманий – учасник агентурної мережі фсб, яка готувала серію терактів на 9 травня проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.
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Напередодні співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.
Ховав зброю під ліжком доньки
А тепер затримали їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.
Чоловіка затримали у власній квартирі, де він ховав зброю / Фото СБУ
Зброю чоловік ховав під ліжком доньки / Фото СБУ
Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили:
- 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
- понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
- 2 димові гранати РГД-55МЧ.
Звідки у чоловіка зброя – встановить слідство / Фото СБУ
Зловмиснику повідомили про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.