У вівторок, 25 липня, в Офісі генпрокурора повідомили, що заочно оголосили підозру власнику забороненого телеканалу та народному обранцю VII, VIII скликань. Власне, це й дає підстави вважати, що йдеться про Мураєва, який володів телеканалом "Наш", допоки той не потрапив під санкції РНБО.

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Окрім того, в СБУ вирішили це церемонитись і прямо констатували, що підозру було оголошено саме Мураєву.

Заочна підозра Мураєву

Прокурори вважають, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу підозрюваний почав активно допомагати Кремлю у введенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань російських кураторів колишній народний депутат створив та поширив на підконтрольному йому телеканалі, а також ютубі деструктивну пропаганду. Він висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу.

Водночас, як відомо, Мураєв у виступах та інтерв'ю поширював російські наративи про те, що в Україні іде "культурна війна та переслідування людей, які думають інакше", захищаючи проросійських "лідерів думок".

Загалом його висловлювання були спрямовані на дискредитацію незалежності України, недоцільності нашої євроатлантичної інтеграції та на те, аби влада пішла на компроміси з ворогом.

Такими діями підозрюваний надав допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній галузі.

Зверніть увагу! Фахівці навіть провели судову психолого-лінгвістичну експертизу, яка встановила, що виступи підозрюваного є "акціями", що завдають інформаційної шкоди Україні.