У цьому розслідуванні ми, звісно, трохи зупинимося на найгучнішому, що пов'язано з прізвищем Тандир – смертельному ДТП на блокпосту. Але зосередимося саме на тому, як суддя працював і яка корупційна справа тягнеться за його братом. Отже, як Тандир закривав справи за "алкогольною" 130 статтею КУпАП, чому його рідного брата вже 5 років підозрюють у корупції – читайте далі у розслідуванні 24 Каналу.

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Стрімка кар'єра Олексія Тандира, якого призначав Янукович

З біографією судді Макарівського районного суду Київської області не все так однозначно. Його кар'єра розвивалась підозріло стрімко. Після закінчення університету на початку 2000-их він ледь не одразу пішов працювати в апарат Верховного Суду України і згодом став начальником цієї структури.

У 2010 році указом тодішнього президента-втікача Віктора Януковича Тандира призначили на посаду судді Макарівського районного суду. У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія просила Вищу раду юстиції передати їм матеріали справи щодо Тандира за підозрою у несумісництві.

Простіше кажучи, його мали перевірити, чи є підстави для люстрації. Але, як відомо, тоді люстрація суддів загалом просувалась дуже дивно. Зі своїх посад звільнили всього декількох представників цієї гілки влади. І серед них не було Тандира. Втім, об'єктивно, ми й не знайшли справ щодо майданівців, яких судив Тандир.

Дмитро Тандир: брат-адвокат і … теж підсудний

Ще один важливий факт, який потрібно знати про Олексія Тандира – у нього є молодший брат-адвокат Дмитро. Від 2018 року він виступає як обвинувачений у кримінальній справі як співучасник корупційного злочину.



Брат Олексія Тандира – Дмитро / Фото з телеграму адвоката

З її тексту зрозуміло, що директор одного з відділів КП "Київпастранс" Анатолій Лопата шантажував Ігоря Гладуна, директора ВК "Контанкт-90", вимагаючи у нього 165 тисяч гривень.



Анатолій Лопата (ліворуч) / Фото з фейсбук-сторінки "Київпастрансу"

Близько 15 років тому Лопата позичив гроші у "Контакт-90", яким керує Гладун. Замість того, аби повертати цей борг, він вирішив шантажувати "партнера", незаконно обмежуючи йому доступ до певних приміщень, якими він міг користуватись за договором оренди. Гладуну нічого не залишилось як звернутись до правоохоронних органів.

Тандира Лопата представив як свого юриста, який повинен був взяти у мене гроші та покласти мої гроші на розрахунковий рахунок нашого підприємства та у такий спосіб погасити зобов'язання Лопати перед підприємством в якості цих грошей,

– розповів нам потерпілий.

На момент афери, коли Гладун зі свого гаманця нібито "гасив борг", який йому ж винен Лопата, у банку був Дмитро Тандир. Без нього цієї фіктивної угоди не відбулось б.



Справа проти Тандира-молодшого / Інфографіка 24 Каналу

Важливо! Справа тягнеться від 2018 року. Від 2021 року і дотепер не відбулося жодного засідання із її безпосереднього розгляду – себто потерпілий Ігор Гладун не був допитаний у суді як потерпілий.

Один адвокат на двох Тандирів

Власне, ще 19 червня у Солом'янському суді Києва після двох років постійних перенесень мало б відновитись слухання справи Дмитра Тандира. Однак це засідання перенесли. І все тому, що в братів Тандирів один адвокат на двох.

Адвокат Олег Юрченко надіслав клопотання про перенесення засідання у Солом'янському суді, мотивуючи це тим, що того ж дня він був зайнятий у Київському апеляційному суді. Саме того дня, однак з різницею у дві години, розглядалася справа щодо Тандира-старшого, який збив нацгвардійця. Захист просив пом'якшення запобіжного заходу.



Олег Юрченко в КАС / Фото 24 Каналу

Сам же Олег Юрченко розповів нам, що він не причетний до того, що справу Тандира-молодшого так довго розглядають і причини цього краще дізнатися у самих суддів. Однак його ранкове клопотання – це якраз одна із причин, чому розгляд справи перенесли на місяць на 11 липня 2023 року.

Наврядчи хтось буде здивований, якщо сказати, що після цього засідання знову перенесли уже на 24 серпня. Так, на День Незалежності.

Це інша справа, я не буду це коментувати. Це адвокатська таємниця. Є офіційні джерела, ви можете вбити моє прізвище і побачите усі справи. На розгляд справи ми не можемо впливати,

– сказав Олег Юрченко.

Ми намагалися отримати коментар у самого Дмитра Тандира щодо цієї ситуації. На судове засідання у Солом'янський суд ні він, ні його захисник не з'явилися. Телефоном Тандир-молодший категорично відмовився щось коментувати, посилаючись на власну безпеку.

Без коментарів у будь-якому випадку. Будь-які коментарі, на жаль, як би вам так пояснити… Вони повертаються проти мене. Мені вже погрожують, я боюсь вулицею ходити, тому без коментарів,

– сказав Тандир.

Спроба взяти коментар у Тандира-молодшого щодо його справи: відео 24 Каналу

На заключення цього блоку – просто цікаві факти про взаємозв'язки адвокатів між собою і родинні справи Тандирів:

Дмитро Тандир є адвокатом свого адвоката, тобто Олега Юрченка – у справі, що тягнеться з 2013 року. Справа проста як двері – позов з боку Комерційного банку "Надра" про стягнення 1,7 мільйона гривень. І вона досі не вирішена.

Олег Юрченко був відповідачем у справі, яку розглядав Тандир-старший у Макарівському судді.

Дмитро Тандир є адвокатом дружини Олексія Тандира Людмили у земельній справі.

Тандир-суддя: "чоловік без штрафів, який ніколи не сідав за кермо напідпитку"

Було б неправильно не зупинитися окремо у цьому матеріалі на ДТП, що сталася за участі Олексія Тандира на Житомирській трасі на блокпосту. Нацгвардійцю Вадиму Бондаренку, який загинув внаслідок цього, було всього 23 роки. У нього залишилися дружина та троє дітей. Наймолодшій донечці – всього 2 роки. Вона бачила тата декілька разів за життя.



Загиблий Вадим Бондаренко / фото з телеграм-каналу МВС

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Адвокати судді зараз намагаються домогтися для Тандира зняття обвинувачень за перебування напідпитку. Про це йдеться і в статті 130 Кодексу про адміністративні правопрушення, і в – 286-1 Кримінального кодексу, за якою судять Тандира. Остання важча, оскільки передбачає травми чи смерть постраждалого.

Власне, адвокати судді намагаються скоротити потенційний термін перебування за ґратами правопорушника аж на декілька років.

Як кажуть у ДБР, їх можна зрозуміти, коли вони намагаються захистити свого обвинувачуваного та пом'якшити йому покарання. Однак часто з їхніх вуст можна почути й маніпуляції, які, вочевидь, зможе знівелювати лише суд.

Незважаючи на деякі маніпулятивні заяви сторони захисту, адвоката зокрема, я можу сказати, що слідчі зараз і оперативники збирають максимально необхідні докази. Вони тиснуть на те, що ДБР хоче зробити абсолютно все для того, щоб довести провину судді, виходить. Навіть готові йти на маніпуляції. Але у ДБР є процеси, яких слідчі дотримуються і йдуть за відповідними інструкціями,

– розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Сторона захисту, як це було видно на засіданні із розгляду апеляції, намагається протиснути такі аргументи:

Тандир не був напідпитку;

на ділянці не було розміщено відповідних знаків про обмеження швидкості, вони начебто з'явилися наступного дня після ДТП.

У правдивість першого аргументу повірити вкрай важко. Тим паче уже відомі результати психологічної експертизи, яка підтверджує, що Тандир був за кермом нетверезий. Водночас, як зазначили у ДБР, встановити кількість алкоголю в крові судді на основі відібраних біологічних зразків просто-таки неможливо, оскільки після ДТП він робив усе для того, аби унеможливити цю експертизу.

Психологічна експертиза свідчить про те, що Тандир був напідпитку: відео 24 Каналу

Також спершу Олексій Тандир під час засідання ВРП заявляв, що їхав на швидкості у 20 кілометрів на годину, а уже на розгляді апеляції вирішив не називати конкретних цифр і сказав, що, мовляв, рухався так, як і інші авто повинні на цій ділянці дороги. Крапку в цій історії поставила ще одна експертиза, яка засвідчила, що суддя таки рухався на швидкості у 100 кілометрів на годину.

Ескпертиза про швидкість авто Тандира вже теж готова: відео 24 Каналу

Окрім того, Тандир намагається переконати суд, що ця ДТП сталася не на самому блокпості. Звісно, підстав не вірити судді у нас "немає".

Ця подія, ДТП сталася не на блокпості, а за 100 метрів від нього. Я пам'ятаю цей блокпост, я знаю, де стоять військовослужбовці, як вони там розміщені... Там не мало бути того хлопця, я не знаю, як так вийшло. Швидкість також не була високою. Я рухався в потоці машин. Я не був швидший за інших, і не був повільніший за інших. Головне – я не був у стані сп'яніння,

– говорив на розгляді апеляції сам Тандир.

З важливого: у машині Тандира була знайдена напівпорожня пляшка з-під алкоголю. Але за словами обвинуваченого, вона нібито лишилася з іншого дня.

"Та пляшка з алкоголем, яку в мене знайшли. Я відповідально заявляю, що вона немає ніякого стосунку до цієї ДТП… Я, взагалі, раніше не притягувався ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності", – запевняв суддя.

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На цьому моменті доречно буде процитувати слова Тандира та його ж адвокатів про те, що: водій він від 18 років, за весь цей час не скоїв жодного правопорушення.

Моєму підзахисному 41 рік. З 18 років у нього є посвідчення водія – тобто приблизно 20 років він є водієм. За цей час до нього не було застосовано жодного адміністративного стягнення. Він не притягався навіть за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих навіть в автоматичному режимі,

– сказала Бовнегра.



Олексій Тандир "відповідальний водій" / Фото зі соцмереж судді

Тим часом ДБР оголосило, що місцеві мешканці можуть звертатися у випадках, якщо їм відомо щось про тиск Тандира чи його оточення на можливих свідків, які могли б розповісти, чи вживав суддя алкоголь напередодні ДТП. Також у бюро приймають повідомлення від ймовірних свідків про те, чи Тандир уже сідав нетверезим за кермо.

Як розповіла нам радниця з комунікацій Тетяна Сапьян, подібні заяви вже надходили.

Так, дійсно, це відповідає дійсності, на ТУ ДБР Київ надходили певні дзвінки і лунали свідчення. Але ми не можемо просто покладатися на телефонний дзвінок, тому оперативно-слідчим шляхом такі факти перевіряються. Коли процес перейде у суд, ми зможемо почути усі дані, які назбирало слідство. Зараз же ми б воліли не розкривати наших джерел.

"Про очищення влади" і адвокатка Тандира

Про одного із захисників – Олега Юрченка – ми вже розповіли вище, але у цьому блоці ще зупинимося на іншій захисниці – Ірині Бовнегрі. Варто сказати, що вона колишня слідча міліції та, ймовірно, підлягала люстрації.

Тобто вона подала заяву на перевірку, що нібито не підпадає під люстрацію, а оскільки доступ до реєстру люстрованих осіб на час воєнного стану обмежений, то перевірити результат цієї перевірки нам не вдалося.

Вочевидь, саме через це в 2018 році Бовнегра пішла в адвокатуру. Серед найвідоміших її справ – захист Михайла Золотова, який у 2019 році, за підозрою слідства, вбив бізнесмена Бахлова у "Гідропарку". Зотов втік та досі переховується від правоохоронців.



Ірина Бовнегра / Фото з її LinkedIn

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Сотні закритих справ за 130-ою, "алкогольною", статтею

За час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир розглянув не одну сотню справ за статтею 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння.

Голова Всеукраїнського об'єднання "Автомайдан" Катерина Бутко розповідала, що з 2018 до 2020 року суддя Тандир закрив 80 із 85 справ за 130 статтею. Дослідивши Єдиний державний реєстр судових рішень з 2011 року до 2023, ми знайшли близько 200 таких справ. Інколи були й вмотивовані кейси, а інколи, – відверто, досить дивні.



Тандир у Печерському судді під час обрання запобіжки / Фото Telegraf

З реальних судових постанов стає зрозуміло: Олексій Тандир роками закривав справи про водіїв напідпитку і добре знає ймовірні прогалини, у які можна провалитися, щоб уникнути покарання.

Справа про збитого нацгвардійця

Ні, це не помилка у верстці тексту. Олексій Тандир 20 жовтня 2022 року у Макарівському суді розглядав подібну справу до власної, у яку потрапить через понад пів року.

Водій ВАЗ 2101 наїхав на нацгвардійця на блокпосту у селі Гавронщина. Був у стані сп'яніння. Тандир закрив справу за статтею 124-ою про наїзд, бо "не було доказів і пошкоджень", "відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину (пішохода) та вона отримала тілесні ушкодження".

А за іншою статтею – керування напідпитку – дав 17 тисяч гривень штрафу. З важливого те, що цей водій вже притягався до відповідальності за водіння напідпитку.

Посадовці, чиновники і їхні родичі, чиї справи за "алкогольною статтею" закрив Тандир

Напевно, про найгучнішу із них розповіли у Фундації DEJURE. У 2021 році Олексій Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за "п'яну" ДТП.

Тоді Усатов, також у нетверезому стані, спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто. Тандир не притягнув його до відповідальності за статтею 124, а суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець "відмазав" Усатова за "алкогольною" 130-ою. Справу закрили через сплив терміну.



Дмитро Усатов / Фото "Закон і бізнес"

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6 жовтня 2022 Олексій Тандир розглядав справу члена ради Макарівської місцевої гілки ОПЗЖ Володимира Табулінського. Його зупинили поліцейські, запідозривши сп'яніння. Втім, Табулінський заявив, що у нього алергія, а він не п'яний. Від Драгера і проходження огляду у лікарні відмовився.

У 2018 році Тандир розглядав проти цього ж Табулінського подібну справу. Тоді ОПЗЖшник сказав, що він не керував авто і так само відмовився від проходження медичного огляду під відеозапис. В обох цих випадках суддя Тандир закрив справи.

У квітні 2018 року суддя Тандир просто закрив справу за 130 статтею за відсутністю складу правопорушення. Правопорушником виявився чоловік секретарки судових засідань Бородянського районного суду Ігор Бурак.

У листопаді 2022 Тандир закрив справу проти колишнього оперативного уповноваженого Нацполіції у Києві Володимира Покінтелиці. Водій стверджував, що просто зупинив авто на блокпості і залишив його, і тільки тоді начебто пішов пити пиво. Прийшов, а за його словами, поліцейські почали складати протокол за 130 статтею. Тому Олексій Тандир і закрив справу.

Десятки справ "свідків", "відео", "з помилками"

Загалом за роки роботи у Макарівському суді Олексій Тандир вислухав десятки різних виправдань і пояснень про "не пив, за кермо не сідав". І багатьох водіїв не притягнув до відповідальності, відпустивши кермувати автомобілем далі навіть без штрафу.

У рамках розслідування ми проглянули сотні таких справ та виокремили 130 за 130 статтею (такий наче символізм) і умовно згрупували їх за типом аргументації. В усіх зазначених випадках Тандир закривав судову справу.

Так, виправдані Тандиром водії:

вказували на необхідність перевірки Драгера, який використовувала поліція, – адже його калібрували більш як 6 місяців тому.

казали, що не керували автомобілем, а нерухомо сиділи в ньому чи просто напідпитку ночували. Але точно не кермували.

стверджували, що правоохоронці нібито "вигадували свідків" та вносили у протокол фіктивні дані. Тоді у постанові суду писало щось на зразок: "матеріали справи є шаблонними, надрукованими на бланку, заповнені невідомо якими особами". І так Тандир закривав такі справи: 1, 2, 3

вимагали допитати на суді свідків і писали клопотання про їхнє привід. Усе, аби відтягнути розгляд справи, а потім змусити суд її закрити через сплив строків. Скажімо, у таких справах: 1, 2, 3

просто не з'являлися на судове засідання, а строк притягнення до відповідальності спливав. Так Тандир закрив, наприклад, отакі справи: 1, 2, 3.

вказували на помилку у прізвищі. Така "акція" з боку правоохоронців траплялася не раз, і не два – таких справ лише у практиці Тандира не бракує: 1, 2, 3, 4, 5.

У судовій практиці Олексія Тандира був не один десяток справ, коли водії відмовлялися дути у "Драгер", а потім це допомагало їм уникнути покарання. Ймовірно, саме таку тактику обрав сам Олексій Тандир, адже відмовився проходити тест на Драгері на місці скоєної ДТП на блокпосту.

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Скажімо, в постанові за 6 серпня 2018 року правопорушник мотивував відмову "гігієнічними міркуваннями" та вирішив поїхати в Макарівську ЦРЛ для проходження "об'єктивної експертизи", яка, показала відсутність вмісту алкоголю в його крові.

Загалом Макарівська ЦРЛ – це наче чистилище для грішників, які люблять хильнути. Адже підозріло часто в цьому медичному закладі спростовують свідчення поліцейських, які припускають, що той чи той водій був за кермом нетверезий. Наприклад, 1, 2, 3.

До того ж часто в працівників цієї медичної установи губиться печатка. Це дозволяє потім у суді закривати справи через відсутність складу адміністративного правопорушення, попри те що писало у висновку Макарівської ЦРЛ. Мовляв, написати документ міг хто завгодно – печатки ж на ньому немає.



Макарівська ЦРЛ / Фото MKV

Наостанок про Макарівську ЦРЛ. 28 грудня 2022 року Тандир звільнив від кримінальної відповідальності одного з лікарів цієї установи, що певний час був головою цієї лікарні. Звинувачували його в несумлінному виконанні службових обов'язків, що завдало шкоди суспільним інтересам, та заволодінні офіційними документами. Справа тягнулась від 2017 року, але Тандир її закрив через закінчення строків притягнення правопорушника до відповідальності. І, напевне, зробив усе правильно з погляду закону. Комар носа не підточить.

Замість висновків

Гадаємо, найвичерпніший висновок щодо діяльності Олексія Тандира, обставин його ДТП та справи його молодшого брата можуть дати лише правоохоронні органи та чесний суд.

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