В этом расследовании мы, конечно, немного остановимся на самом громком, что связано с фамилией Тандыр – смертельном ДТП на блокпосту. Но сосредоточимся именно на том, как судья работал и какое коррупционное дело тянется за его братом. Итак, как Тандыр закрывал дела по "алкогольной" 130 статье КУоАП, почему его родной брат уже 5 лет подозревается в коррупции – читайте дальше в расследовании 24 Канала.

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Расследование о братьях Алексее и Дмитрии Тандырах: видео

Стремительная карьера Алексея Тандыра, которого назначал Янукович

С биографией судьи Макаровского районного суда в Киевской области не все так однозначно. Его карьера развивалась подозрительно стремительно. После окончания университета в начале 2000-х он едва ли не сразу пошел работать в аппарат Верховного Суда Украины и стал начальником этой структуры.

В 2010 году указом тогдашнего президента-беглеца Виктора Януковича Тандыра назначили на должность судьи Макаровского районного суда. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия просила Высший совет юстиции передать им материалы дела по Тандыру по подозрению в несовместимости.

Проще говоря, его должны были проверить, есть ли основания для люстрации. Но, как известно, тогда люстрация судей в целом продвигалась очень странно. Со своих должностей уволили всего нескольких представителей этой ветви власти. И среди них не было Тандыра. Впрочем, объективно, мы и не нашли дел в отношении майдановцев, которых судил Тандыр.

Дмитрий Тандыр: брат-адвокат и… тоже подсудимый

Еще один важный факт, который нужно знать об Алексее Тандыре – у него есть младший брат-адвокат Дмитрий. С 2018 года он выступает как обвиняемый по уголовному делу как соучастник коррупционного преступления.



Брат Алексея Тандыра – Дмитрий / Фото из телеграма адвоката

Из ее текста ясно, что директор одного из отделов КП "Киевпасстранс" Анатолий Лопата шантажировал Игоря Гладуна, директора ВК "Контанкт-90", требуя у него 165 тысяч гривен.



Анатолий Лопата (слева) / Фото с фейсбук-страницы "Киевпасстранса"

Около 15 лет назад Лопата взял в долг деньги у "Контакт-90", которым руководит Гладун. Вместо того чтобы возвращать этот долг, он решил шантажировать "партнера", незаконно ограничивая ему доступ к определенным помещениям, которыми он мог пользоваться по договору аренды. Гладуну ничего не осталось как обратиться в правоохранительные органы.

Тандыра Лопата представил как своего юриста, который должен был взять у меня деньги и положить мои деньги на расчетный счет нашего предприятия и таким образом погасить обязательство Лопаты перед предприятием в качестве этих денег,

– рассказал нам потерпевший.

На момент аферы, когда Гладун из своего кошелька якобы "гасил долг", который ему должен Лопата, в банке был Дмитрий Тандыр. Без него эта фиктивная сделка не состоялась бы.



Дело против Тандыра-младшего / Инфографика 24 Канала

Важно! Дело тянется с 2018 года. С 2021 года до сих пор не состоялось ни одного заседания по его непосредственному рассмотрению – то есть потерпевший Игорь Гладун не был допрошен в суде как потерпевший.

Один адвокат на двух Тандыров

Собственно, еще 19 июня в Соломенском суде Киева после двух лет постоянных перенесений должно было возобновиться слушание дела Дмитрия Тандыра. Однако это заседание перенесли. И все потому, что у братьев Тандыров один адвокат на двоих.

Адвокат Олег Юрченко направил ходатайство о переносе заседания в Соломенском суде, мотивируя это тем, что в тот же день он был занят в Киевском апелляционном суде. Именно в тот день, однако с разницей в два часа, рассматривалось дело в отношении сбившего нацгвардейца Тандыра-старшего. Защита просила смягчения меры пресечения.



Олег Юрченко в КАС / Фото 24 Канала

Сам же Олег Юрченко рассказал нам, что он не имеет отношения к тому, что дело Тандыра-младшего так долго рассматривают и причины этого лучше узнать у самих судей. Однако его утреннее ходатайство – это одна из причин, почему рассмотрение дела перенесли на месяц на 11 июля 2023 года.

Вряд ли кто-нибудь будет удивлен, если сказать, что после этого заседание снова перенесли уже на 24 августа. Да, на День Независимости.

Это другое дело, я не буду это комментировать. Это адвокатская тайна. Есть официальные источники, вы можете вбить мою фамилию и увидите все дела. На рассмотрение дела мы не можем влиять,

– сказал Олег Юрченко.

Мы пытались получить комментарий у самого Дмитрия Тандыра по поводу этой ситуации. На судебное заседание в Соломенский суд ни он, ни его защитник не явились. По телефону Тандыр-младший категорически отказался что-либо комментировать, ссылаясь на собственную безопасность.

Без комментариев в любом случае. Любые комментарии, к сожалению, как вам так объяснить… Они возвращаются против меня. Мне уже угрожают, я боюсь по улице ходить, поэтому без комментариев,

– сказал Тандыр.

Попытка взять комментарий у Тандыра-младшего по его делу: видео 24 Канала

В заключение этого блока – просто интересные факты о взаимосвязях адвокатов между собой и семейных делах Тандыров:

Дмитрий Тандыр является адвокатом своего адвоката, то есть Олега Юрченко – в деле, тянущамся с 2013 года. Дело простое как дверь – иск со стороны Коммерческого банка "Надра" о взыскании 1,7 миллиона гривен. И оно до сих пор не решено.

Олег Юрченко был ответчиком в деле, которое рассматривал Тандыр-старший в Макаровском судье.

Дмитрий Тандыр является адвокатом жены Алексея Тандыра Людмилы в земельном деле.

Тандыр-судья: "мужчина без штрафов, который никогда не садился нетрезвым за руль"

Было бы неправильно не остановиться отдельно в этом материале на ДТП, которое произошло при участии Алексея Тандыра на Житомирской трассе на блокпосту. Нацгвардейцу Вадиму Бондаренко, погибшему в результате этого, было всего 23 года. У него остались жена и трое детей. Самой младшей дочери – всего 2 года. Она видела папу несколько раз в жизни.



Погибший Вадим Бондаренко / фото из телеграм-канала МВД

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Адвокаты судьи сейчас пытаются добиться для Тандыра снятия обвинений за пребывание под действием алкоголя. Об этом говорится и в статье 130 Кодекса об административных правонарушениях, и в – 286-1 Уголовного кодекса, по которой судят Тандыра. Последняя тяжелее, поскольку предполагает травмы или смерть пострадавшего.

Собственно, адвокаты судьи пытаются сократить потенциальный срок пребывания за решеткой правонарушителя на несколько лет.

Как говорят в ГБР, их можно понять, когда они пытаются защитить обвиняемого и смягчить ему наказание. Однако часто из их уст можно услышать и манипуляции, которые, очевидно, сможет нивелировать только суд.

Несмотря на некоторые манипулятивные заявления стороны защиты, адвоката, в частности, я могу сказать, что следователи сейчас и оперативники собирают максимально необходимые доказательства. Они давят на то, что ГБР хочет сделать абсолютно все для того, чтобы доказать вину судьи, выходит. Даже готовы идти на манипуляции. Но в ГБР есть процессы, которых следователи придерживаются и следуют соответствующим инструкциям,

– рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Сторона защиты, как было видно на заседании по рассмотрению апелляции, пытается протолкнуть следующие аргументы:

Тандыр не был нетрезвым;

на участке не были размещены соответствующие знаки об ограничении скорости, они якобы появились на следующий день после ДТП.

В правдивость первого аргумента поверить очень тяжело. Тем более уже известны результаты психологической экспертизы, подтверждающей, что Тандыр был за рулем нетрезвым. В то же время, как отметили в ГБР, установить количество алкоголя в крови судьи на основе отобранных биологических образцов просто невозможно, поскольку после ДТП он делал все для того, чтобы сделать эту экспертизу невозможной.

Психологическая экспертиза свидетельствует о том, что Тандыр был нетрезвым: видео 24 Канала

Также сначала Алексей Тандыр во время заседания ВСП заявлял, что ехал на скорости в 20 километров в час, а уже на рассмотрении апелляции решил не называть конкретных цифр и сказал, что, мол, двигался так, как и другие автомобили должны на этом участке дороги. Точку в этой истории поставила еще одна экспертиза, которая показала, что судья двигался на скорости в 100 километров в час.

Эскпертиза по скорости авто Тандыра уже тоже готова: видео 24 Канала

Кроме того, Тандыр пытается убедить суд, что это ДТП произошло не на самом блокпосту. Конечно, оснований не верить судье у нас "нет".

Это событие, ДТП произошло не на блокпосту, а в 100 метрах от него. Я помню этот блокпост, я знаю, где стоят военнослужащие, как они там размещены... Там не должно было быть того парня, я не знаю, как так получилось. Скорость тоже не была высокой. Я двигался в потоке машин. Я не был быстрее других, и не был медленнее других. Главное – я не был в состоянии опьянения,

– говорил на рассмотрении апелляции сам Тандыр.

Из важного: в машине Тандыра была найдена полупустая бутылка из-под алкоголя. Но, по словам обвиняемого, она якобы осталась с другого дня.

"Та бутылка с алкоголем, которую у меня нашли. Я ответственно заявляю, что она не имеет никакого отношения к этому ДТП… Я вообще раньше не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности", – уверял судья.

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На этом моменте уместно будет процитировать слова Тандыра и его адвокатов о том, что: водитель он с 18 лет, за все это время не совершил ни одного правонарушения.

Моему подзащитному 41 год. С 18 лет у него есть водительское удостоверение – то есть примерно 20 лет он является водителем. За это время к нему не было применено никакое административное взыскание. Он не привлекался даже за нарушение ПДД, зафиксированных даже в автоматическом режиме,

– сказала Бовнегра.



Алексей Тандыр "ответственный водитель" / Фото из соцсетей судьи

Между тем, ГБР объявило, что местные жители могут обращаться в случаях, если им известно что-то о давлении Тандыра или его окружения на возможных свидетелей, которые могли бы рассказать, употреблял ли судья алкоголь накануне ДТП. Также в бюро принимают сообщения от вероятных свидетелей о том, садился ли Тандыр нетрезвым за руль.

Как рассказала нам советница по коммуникациям Татьяна Сапьян, подобные заявления уже поступали.

Да, действительно, это соответствует действительности, на ТУ ГБР Киев поступали определенные звонки и звучали показания. Но мы не можем полагаться на телефонный звонок, поэтому оперативно-следственным путем такие факты проверяются. Когда процесс перейдет в суд, мы сможем услышать все данные, которые накопило следствие. Сейчас мы бы предпочли не раскрывать наши источники.

"Об очищении власти" и адвокат Тандыра

Об одном из защитников – Олеге Юрченко – мы уже рассказали выше, но в этом блоке еще остановимся на другой защитнице – Ирине Бовнегре. Следует сказать, что она бывший следователь милиции и, вероятно, подлежала люстрации.

То есть, она подала заявление на проверку, что якобы не подпадает под люстрацию, а поскольку доступ к реестру люстрированных лиц на время военного положения ограничен, то проверить результат этой проверки нам не удалось.

Очевидно, именно поэтому в 2018 году Бовнегра ушла в адвокатуру. Среди известнейших ее дел – защита Михаила Золотова, который в 2019 году, по подозрению следствия, убил бизнесмена Бахлова в "Гидропарке". Зотов скрылся и скрывается от правоохранителей.



Ирина Бовнегра / Фото с ее LinkedIn

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Сотни закрытых дел по 130-й, "алкогольной", статье

За время работы в Макаровском суде Алексей Тандыр рассмотрел не одну сотню дел по статье 130 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Глава Всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко рассказывала, что с 2018 по 2020 год судья Тандыр закрыл 80 из 85 дел по 130 статье. Исследовав Единый государственный реестр судебных решений с 2011 года по 2023 год, мы нашли около 200 таких дел. Иногда были и мотивированные кейсы, а иногда – откровенно довольно странные.



Тандыр в Печерском судье во время избрания меры пресечения / Фото Telegraf

Из реальных судебных постановлений становится понятно: Алексей Тандыр годами закрывал дела о пьяных водителях и хорошо знает вероятные пробелы, в которые можно провалиться, чтобы избежать наказания.

Дело о сбитом нацгвардейце

Нет, это не ошибка в верстке текста. Алексей Тандыр 20 октября 2022 года в Макаровском суде рассматривал подобное собственному дело, в которое попадет через полгода.

Водитель ВАЗ 2101 наехал на нацгвардейца на блокпосту в селе Гавронщина. Был в состоянии опьянения. Тандыр закрыл дело по статье 124 о наезде, так как "не было доказательств и повреждений", "отсутствуют какие-либо факты того, что водитель совершил наезд на человека (пешехода) и он получил телесные повреждения".

А по другой статье – управление в состоянии опьянения – дал 17 тысяч гривен штрафа. Из важного то, что этот водитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Чиновники, госслужащие и их родственники, чьи дела по "алкогольной статье" закрыл Тандыр

Наверное, о самом громком из них рассказали в Фонде DEJURE. В 2021 году Алексей Тандыр якобы помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности за "пьяное" ДТП.

Тогда Усатов, также в нетрезвом состоянии, вызвал аварию, которая привела к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Тандыр не привлек его к ответственности по статье 124, а судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец "отмазал" Усатова по "алкогольной" 130-й. Дело закрыли из-за истечения срока.



Дмитрий Усатов / Фото "Закон и бизнес"

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6 октября 2022 года Алексей Тандыр рассматривал дело члена совета Макаровской местной ветви ОПЗЖ Владимира Табулинского. Его остановили полицейские, заподозрив опьянение. Впрочем, Табулинский заявил, что у него аллергия, а он не пьяный. От Драгера и прохождения осмотра в больнице отказался.

В 2018 году Тандыр рассматривал против этого же Табулинского похожее дело. Тогда ОПЗЖшник сказал, что он не управлял автомобилем и так же отказался от прохождения медицинского осмотра под видеозапись. В обоих этих случаях судья Тандыр закрыл дела.

В апреле 2018 года судья Тандыр просто закрыл дело по 130 статье из-за отсутствия состава правонарушения. Правонарушителем оказался мужчина секретаря судебных заседаний Бородянского районного суда Игорь Бурак.

В ноябре 2022 года Тандыр закрыл дело против бывшего оперативного уполномоченного Нацполиции в Киеве Владимира Покинтелицы. Водитель утверждал, что просто остановил авто на блокпосту и оставил его, и только тогда якобы пошел пить пиво. Пришел, а по его словам, полицейские начали составлять протокол по 130 статье. Потому Алексей Тандыр и закрыл дело.

Десятки дел "свидетелей", "видео", "с ошибками"

В общей сложности за годы работы в Макаровском суде Алексей Тандыр выслушал десятки различных оправданий и объяснений про "не пил, за руль не садился". И многих водителей не привлек к ответственности, отпустив управлять автомобилем дальше даже без штрафа.

В рамках расследования мы просмотрели сотни таких дел и выделили 130 по 130 статье (некий символизм) и условно сгруппировали их по типу аргументации. Во всех указанных случаях Тандыр закрывал судебное дело.

Так, оправданные Тандыром водители:

указывали на необходимость проверки Драгера, который использовала полиция, – его ведь калибровали более 6 месяцев назад.

говорили, что не управляли автомобилем, а неподвижно сидели в нем или просто под хмельком ночевали. Но точно не были за рулем.

утверждали, что правоохранители якобы "выдумывали свидетелей" и вносили в протокол фиктивные данные. Тогда в постановлении суда было написано что-то вроде: "материалы дела являются шаблонными, отпечатанными на бланке, заполнены неизвестно какими лицами". И так Тандыр закрывал такие дела: 1, 2, 3

потребовали допросить на суде свидетелей и писали ходатайство об их приводе. Все, чтобы оттянуть рассмотрение дела, а затем заставить суд его закрыть из-за истечения сроков. Скажем, по таким делам: 1, 2, 3

просто не являлись на судебное заседание, а срок привлечения к ответственности истек. Так Тандыр закрыл, например, такие дела: 1, 2, 3.

указывали на ошибку в фамилии. Такая "акция" со стороны правоохранителей случалась не раз, и не два – таких дел только в практике Тандыра достаточно: 1, 2, 3, 4, 5.

В судебной практике Алексея Тандыра был не один десяток дел, когда водители отказывались дуть в Драгер, а затем это помогало им избежать наказания. Вероятно, именно такую тактику выбрал сам Алексей Тандыр, ведь отказался проходить тест на Драгере на месте совершенного ДТП на блокпосту.

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Скажем, в постановлении за 6 августа 2018 правонарушитель мотивировал отказ "гигиеническими соображениями" и решил поехать в Макаровскую ЦРБ для прохождения "объективной экспертизы", которая показала отсутствие содержания алкоголя в его крови.

В общем, Макаровская ЦРБ – это как чистилище для грешников, которые любят выпить. Ведь подозрительно часто в этом медицинском заведении опровергают показания полицейских, которые предполагают, что тот или иной водитель был за рулем нетрезвым. К примеру, 1, 2, 3.

К тому же часто у работников этого медицинского учреждения теряется печать. Это позволяет потом в суде закрывать дела из-за отсутствия состава административного правонарушения, несмотря на то, что было написано в заключении Макаровской ЦРБ. Мол, написать документ мог кто угодно – печати же на нем нет.



Макаровская ЦРБ / Фото MKV

Напоследок о Макаровской ЦРБ. 28 декабря 2022 года Тандыр освободил от уголовной ответственности одного из врачей этого учреждения, который некоторое время был главой этой больницы. Обвиняли его в недобросовестном исполнении служебных обязанностей, что нанесло ущерб общественным интересам, и завладении официальными документами. Дело тянулось с 2017 года, но Тандыр его закрыл по окончании сроков привлечения правонарушителя к ответственности. И, наверное, сделал все правильно с точки зрения закона. Комар носа не подточит.

Вместо выводов

Думаем, самый исчерпывающий вывод о деятельности Алексея Тандыра, обстоятельствах его ДТП и делах его младшего брата могут дать только правоохранительные органы и честный суд.

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