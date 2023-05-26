Источники 24 Канала сообщили, что после того, как судья узнал, что нацгвардиец погиб, начал говорить, что не он был за рулем.

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Как известно, авария произошла в начале комендантского часа. Судья на высокой скорости влетел в блокпост, когда нацгвардеец вышел на дорогу, чтобы установить заграждение.

Затем из автомобиля вышел судья и сказал: "Чтобы был жив". Когда услышал, что нацгвардеец мертв, то сказал, что за рулем был не он, а его сбежавший в кусты водитель,

– сказал наш собеседник.

Также в машине обнаружили бутылки с алкоголем, а судья тогда отказался становиться тест. ДБР говорили, что планируют принудительно взять необходимые анализы.

Какое наказание светит обвиняемому

В ДБР сообщили, что начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Что известно о погибшем

В воинской части, где служил нацгвардеец, отметили, что у него осталось трое детей. Они сейчас с супругой погибшего находятся за границей. Сам нацгвардеец – солдат срочной службы. Его отец и брат тоже на фронте.

Пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии Украины Владимир Черняк отметил, что погибший был хорошим отцом и мужем. Примерно выполнял свои обязанности и нес службу вплоть до момента трагедии.