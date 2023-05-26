Джерела 24 Каналу повідомили, що після того, як суддя дізнався, що нацгвардієць загинув, почав казати, що не він був за кермом.

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Як відомо, аварія сталась на початку комендантської години. Суддя на високій швидкості влетів в блокпост, коли нацгвардієць вийшов на дорогу, щоб встановити загородження.

Потім з автівки вийшов суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що нацгвардієць мертвий, то сказав, що за кермом був не він, а його водій, який втік у кущі,

– сказав наш співрозмовник.

Також в автівці виявили пляшки з алкоголем, а суддя тоді відмовився ставати тест. ДБР казали, що планують примусово взяти потрібні аналізи.

Яке покарання світить обвинуваченому

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про загиблого

У військовій частині, де служив нацгвардієць, зазначили, що у нього залишилось троє дітей. Вони зараз з дружиною загиблого перебувають закордоном. Сам нацгвардієць – солдат строкової служби. Його батько та брат теж на фронті.

Пресофіцер військової частини 3030 Національної гвардії України Володимир Черняк зазначив, що загиблий був хорошим батьком та чоловіком. Зразково виконував свої обов'язки і ніс службу аж до моменту трагедії.