По данным фонда, многие судьи совершали ДТП, но избегали ответственности. В том числе и судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, которому когда-то помог Алексей Тандыр.

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Как Тандыр отмазывал Усатова

В январе 2018 года вблизи Киева судья Дмитрий Усатов на авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль, который от удара вылетел в кювет и опрокинулся. Усатов пытался покинуть место аварии в карете "скорой", однако оказавшиеся на месте происшествия местные жители заблокировали авто. В то же время водитель авто, пострадавший в результате ДТП, получил тяжелые травмы позвоночника.

У Усатова забрали водительские права, однако рассматривавший дело Алексей Тандыр закрыл его через срок и из-за якобы отсутствия состава правонарушения и таким образом его коллега избежал наказания.

Фундации Dejure, как и организация "Автомайдан", утверждают, что подавали жалобы в Высший совет правосудия из-за решения Тандыра, однако их не рассмотрели.

Судья Тандыр насмерть сбил нацгвардейца