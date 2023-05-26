По данным фонда, многие судьи совершали ДТП, но избегали ответственности. В том числе и судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, которому когда-то помог Алексей Тандыр.
Обратите внимание Судьи, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве, объявили подозрение: он под стражей
Как Тандыр отмазывал Усатова
В январе 2018 года вблизи Киева судья Дмитрий Усатов на авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль, который от удара вылетел в кювет и опрокинулся. Усатов пытался покинуть место аварии в карете "скорой", однако оказавшиеся на месте происшествия местные жители заблокировали авто. В то же время водитель авто, пострадавший в результате ДТП, получил тяжелые травмы позвоночника.
У Усатова забрали водительские права, однако рассматривавший дело Алексей Тандыр закрыл его через срок и из-за якобы отсутствия состава правонарушения и таким образом его коллега избежал наказания.
Фундации Dejure, как и организация "Автомайдан", утверждают, что подавали жалобы в Высший совет правосудия из-за решения Тандыра, однако их не рассмотрели.
Судья Тандыр насмерть сбил нацгвардейца
- Судья Макаровского районного суда в полночь против 26 мая сбил нацгвардейца на блокпосте. Известно, что Алексей Тандыр ехал на своем автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому в Киеве. Там и произошла авария.
- Тандыр отказался проходить тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови, однако суд удовлетворил ходатайство прокуроров и разрешил принудительно взять биологические образцы для анализа.
- Находившиеся на месте во время аварии 24 Канала рассказали, что Тандыр, узнав о гибели нацгвардейца, начал говорить, что за рулем был сбежавший водитель.
- В результате аварии погиб боец Нацгвардии Вадим Бондаренко, у которого осталось 3 детей. Его отец сейчас защищает Украину под Бахмутом.
- Офис генпрокурора сообщил судье Тандыру о подозрении, а в ДБР сообщили, что взяли подозреваемого под стражу.