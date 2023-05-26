В комментарии 24 Каналу в ДБР подтвердили информацию о смертельном ДТП с участием председателя райсуда. Именно следователи Государственного бюро будут проводить расследование.
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Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием председателя райсуда Киевской области, которое произошло на одном из блокпостов в городе Киеве,
– сообщила пресс-секретарь ДБР Чеканова Ольга.
По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Нацгвардии. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.
Судья был за рулем авто "Лексус" / Фото ДБР
Судья мог быть под хмельком
Произошло ДТП около полуночи. В ДБР не назвали имени судьи, и, скорее всего, речь идет о главе Макаровского райсуда – Алексее Тандыре.
Алексей Тандыр – председатель Макаровского райсуда
Судья на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.
В сети появились видео с места происшествия.
Судье грозит 10 лет лишения свободы
В ДБР сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (части 3 статьи 286-1 Уголовного Кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Место ДТП: фото ДБР
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.