В пятницу, 12 мая, на Галицкой площади Киева столкнулись автомобили Renault и Infiniti. Это автопроисшествие попало на видео.

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Есть травмированные

Отметим, что на место происшествия прибыли работники патрульной полиции и медики. В результате ДТП есть пострадавшие.

К сожалению, не обошлось без травмированных. Пострадавшего госпитализировали врачи, а последующим установлением всех обстоятельств происшествия будут заниматься следователи,

– написали в патрульной полиции Киева.

Кроме того, там в очередной раз подчеркнули, что проезжая часть является местом повышенной опасности.

На ней нужно не забывать о внимательности и максимальной сконцентрированности. В частности, особенно во время проезда перекрестков.

Кадры столкновения автомобилей Renault и Infiniti: видео патрульной полиции столицы

Правила пересечения перекрестков

Водители часто сталкиваются с проблемой безопасного пересечения оживленных перекрестков. Вот несколько ключевых советов, о которых следует помнить:

Приближайтесь к перекрестку с безопасной и контролируемой скоростью и обращайте внимание на все присутствующие светофоры или знаки.

Перед продолжением движения проверьте наличие встречного транспорта со всех сторон. В частности, проверяйте слепые зоны и несколько раз смотрите в обе стороны.

Если улицу переходят пешеходы, уступите им и разрешите безопасно перейти.

Оставайтесь на своей полосе и избегайте поворотов или смены полосы посреди перекрестка.

Соблюдайте безопасную дистанцию до других транспортных средств на дороге и будьте готовы затормозить или снизить скорость, если это необходимо.

Помня эти указания, вы сможете уверенно проезжать по перекресткам и избегать аварий или столкновений. Однако самое главное – не подвергать опасности себя и других.

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Вспомним, что во Львовской области вблизи села Розвадов Стрыйского района произошло жуткое ДТП, в результате которого погибла мать и ее два ребенка. Собственно, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись Volkswagen Touran и грузовик Renault.