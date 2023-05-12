Инцидент произошел 11 мая во Львовской области - на угнанном автомобиле 29-летний мужчина почти выехал в Ивано-Франковскую область.

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Угон автомобиля в Сокольниках

Вечером 11 мая в полицию во Львовской области поступило сообщение о похищении автомобиля в селе Сокольники. Житель Ивано-Франковской области, 29-летний парень, разбил стекло ВАЗовской "девятки", пробрался внутрь и скрылся вместе с автомобилем.

Полиция отправилась на перехват преступника и догнала мужчину в селе Лисовичи, что в 80 километрах от Сокольников. Однако мужчина не захотел так легко сдаваться, и наехал на полицейского, перекрывшего ему дорогу. Полицейский получил телесные повреждения и его пришлось отвезти в больницу.

Задержание вора автомобиля / Фото полиции Львовской области

После этого вора все же арестовали и предъявили ему обвинения в незаконном завладении транспортным средством. По этой статье мужчине грозит от трех до пяти лет за решеткой. Краду выдвинули еще одно обвинение, по которому ему также грозит до пяти лет заключения – угроза или насилие в отношении полицейского. В настоящее время продолжается досудебное расследование, вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.

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