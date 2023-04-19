Полиция принялась расследовать вопиющий случай в отеле "Немо", на базе которого работает дельфинарий. Днями владельцев обвинили в издевательстве над животными.

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Полиция открыла дело

18 апреля в сети появились видео, где блогеры в гостиничном номере развлекаются с морскими котиками. Они устроили с ними съемки. Очевидно, это не место, где должны находиться дикие животные. На видео они выглядели очень грустно и устало.

Правоохранители и неравнодушные украинцы сразу забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Тем временем блоггеры и владельцы дельфинария заявили, что эти морские котики живут в гостинице и ходят по зданию, а в аренду животных никто не сдает.

По этому факту полиция начала уголовное дело. Событие квалифицировано как жестокое обращение с животными.

Так сдавали в аренду или нет: полиция наткнулась на интересную публикацию

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков. Ведомости по этому факту правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке.

В ходе проверки информации полицейские пообщались с тренером животных, который сказал, что котиков никто в аренду не сдавал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия в рамках дела, начатого по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.