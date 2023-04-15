Днем 15 апреля один из жителей села Стрыйского района позвонил по телефону в полицию и рассказал, что его 46-летняя соседка выезжая со своего двора на автомобиле "Пежо", врезалась в соседское ограждение и поехала дальше. По вызову прибыли правоохранители.

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Женщина бросалась на правоохранителей с мачете

Автомобиль "Пежо" вместе с водительской полицией обнаружила на одной из улиц села. Женщина, увидев стражей порядка, начала бежать в свой дом, а затем натравила на них свою собаку бойцовской породы.

Также женщина угрожала полицейским расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю. Для задержания злоумышленницы полицейским пришлось применять спецсредства. После задержания была проведена экспертиза, в результате которой было обнаружено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, а суд вскоре изберет меру пресечения. Также ей грозит административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

Во Львове задержали поджигателя

Утром 14 апреля во Львове неизвестны подожгли двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Именно у этого храма в 2001 году во время посещения Украины проводил мессу Папа Римский Иоанн Павел II. Мэр Львова Андрей Садовый назвал это событие последними конвульсиями "русского мира".

Впоследствии поджигателя задержали – им оказался 31-летний уроженец Закарпатской области. По статье о преднамеренном повреждении имущества мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.