Подробности рассказал депутат Евгений Бойко. Он сообщил, что инцидент произошел около 04:00.

Обратите внимание Исторический день: храм УПЦ МП в Рави-Русской перешел в ПЦУ

Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Площадь возгорания 4 квадратных метра. Пожарная служба сработала вовремя. Ведется следствие,

– говорится в сообщении.

К счастью, информации о пострадавших нет.

В Бориславе опечатали храм

В Бориславе (Львовская область, Дрогобычский район) опечатали храм УПЦ ПМ. Местные жители не хотели видеть на территории города церковь, в которой пророссийские попы повторяют кремлевскую пропаганду. К духовенству и прихожанам обращались с призывом перейти в Православную Церковь Украины. В то же время, никакого эффекта не было.

Тогда во время заседания внеочередной сессии городского совета было принято решение временно опечатать храм. Об этом сообщил Максим Козицкий. Он напомнил, что функционирование церквей УПЦ МП на территории общины запретили еще в мае 2022 года – через несколько месяцев после начала полномасштабной войны России с Украиной.