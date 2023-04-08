Там 8 апреля под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского патриархата собрались жители Борислава. Они еще раз обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в Православную Церковь Украины.

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Храм в Бориславе опечатали

Однако часть прихожан храма УПЦ ПМ осталась безучастной к призывам жителей города. Они отказались переходить в Православную церковь Украины. Поэтому храм в субботу решили опечатать.

На заседании внеочередной сессии городского совета решили временно опечатать храм,

– сообщил Максим Козицкий.

Также глава Львовской ОВА подчеркнул, что функционирование церквей УПЦ МП на территории общины запретили решением сессии Бориславского городского совета. Сделали это еще в мае 2022 года.

Поэтому в Вербное воскресенье, которое христиане будут праздновать 9 апреля, богослужение проведут священнослужители ПЦУ. Состоится оно во дворе храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Богослужения на украинском языке зазвучали и на Хмельнитчине

4 апреля в Хмельницкой области официально запретили УПЦ МП. Случилось это после того, как 2 апреля священнослужители УПЦ МП избили в церкви военного, что вызвало негодование среди горожан.

Поэтому в церквях когда-то Московского патриархата впервые после более чем года полномасштабной войны молитвы зазвучали на украинском, а не на русском языке. Речь, в частности, о храмах в Шепетовке и Староконстантинове.

Также впервые в начале апреля 2023 года молились на украинском и возле церкви Казанской иконы Божией Матери и в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП. Это именно тот собор, где раньше избили защитника Украины.

"Первая молитва на украинском языке за Украину, за украинских воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельнитчане – крутые! Уважаю вас! Горжусь! Спасибо всем украинцам за поддержку!" – написал мэр города Александр Симчишин.