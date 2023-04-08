Там 8 квітня під храмом Покрови Пресвятої Богородиці мocковськoгo патріархату зібралися бориславчани. Вони вкотре звернулися до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної Церкви України.
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Храм у Бориславі опечатали
Однак частина парафіян храму УПЦ ПМ залишилася байдужою до закликів мешканців міста. Вони відмовилися переходити до Православної церкви України. Тож храм у суботу вирішили опечатати.
На засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм,
– повідомив Максим Козицький.
Також голова Львівської ОВА наголосив, що функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради. Зробили це ще у травні 2022 року.
Тож у Вербну неділю, яку християни цьогоріч святкуватимуть 9 квітня, богослужіння проведуть священнослужителі ПЦУ. Відбудеться воно на подвір‘ї храму Покрови Пресвятої Богородиці.