Там 8 квітня під храмом Покрови Пресвятої Богородиці мocковськoгo патріархату зібралися бориславчани. Вони вкотре звернулися до духовенства і парафіян з пропозицією перейти до Православної Церкви України.

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Храм у Бориславі опечатали

Однак частина парафіян храму УПЦ ПМ залишилася байдужою до закликів мешканців міста. Вони відмовилися переходити до Православної церкви України. Тож храм у суботу вирішили опечатати.

На засіданні позачергової сесії міської ради вирішили тимчасово опечатати храм,

– повідомив Максим Козицький.

Також голова Львівської ОВА наголосив, що функціонування церков УПЦ МП на території громади заборонили рішенням сесії Бориславської міської ради. Зробили це ще у травні 2022 року.

Тож у Вербну неділю, яку християни цьогоріч святкуватимуть 9 квітня, богослужіння проведуть священнослужителі ПЦУ. Відбудеться воно на подвір‘ї храму Покрови Пресвятої Богородиці.