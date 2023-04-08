Деталі повідомив міський голова обласного центру Олександр Симчишин. Мовиться про Шепетівку та Старокостянтинів.
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Симчишин зауважив, що це – перші молитви українською мовою.
У храмах Хмельницького прочитали молитву українською мовою: дивіться відео
У Хмельницькій області 4 квітня офіційно заборонили УПЦ МП. Тим часом у Хмельницькому біля церкви Казанської ікони Божої матері вперше молилися українською. Історичні кадри опублікували у мережі.
Зауважимо, що на початку квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, який розташований у Хмельницькому і там, де побили військового, прочитали першу молитву українською мовою.
Перша молитва українською мовою за Україну, за українських воїнів у Соборі. Перша за десятки і десятки років! Хмельничани – круті! Повага усім! Пишаюся! Дякую, усім українцям за підтримку!
– написав мер.
Що цьому передувало
- 2 квітня священнослужителі УПЦ МП у Хмельницькому побили в церкві військового. Подія викликала значний резонанс в суспільстві. Під храмом почали збиратись небайдужі містяни та згодом він перейшов до ПЦУ.
- Депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин заявив, що піп, який причетний до побиття, міг втекти з міста. За його словами, 3 квітня Національна поліція повідомила священнику УПЦ МП про підозру.