Все більше українських міст очищаються від УПЦ МП. У Хмельницькому відбулася історична молитва.

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У Хмельницькому, біля церкви Казанської ікони Божої матері УПЦ МП, перед закритими воротами храму звучить перша молитва українською. Тут зібралось сотні містян і вони проголосували за перехід до ПЦУ,

– мовиться у повідомленні.

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Що буде з майном УПЦ МП у Львові

Андрій Садовий 4 квітня розповів, яка доля чекає майно УПЦ МП у місті Лева. Мер Львова зауважив, що Свято-Володимирську церкву (самобуд) на Сихові демонтують. Тим часом приміщення на вулиці Пекарській приймуть на баланс Львова й розвиватимуть систему реабілітації.

Найскладнішою станом на квітень 2023 року залишається ситуація з храмом на вулиці Бобанича. За словами Садового, він належить громаді, яка усно відреклася від МП. Тепер є лише два шляхи: або стати українською церквою офіційно, або пройти процес націоналізації.