Про це заявив депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин. За його словами, 3 квітня Національна поліція повідомила священнику УПЦ МП про підозру. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає 24 Канал.

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Пів виїхав з Хмельницького

Василишин заявив, що сьогодні стало відомо про те, що піп Московського патріархату втік з Хмельницького. Депутат підозрює, що священник міг втекти за кордон.

Начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега підтвердила, що військовослужбовець Артур Ананьєв написав заяву щодо побиття священником УПЦ МП.

За її словами, на підставі поданої заяви додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального Кодексу України.

Інна Глега підтвердила, що підозра вручена в рамках кримінального провадження, яке було відкрите за частиною першою статті 125 Кримінального Кодексу України.

Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 200 годин або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Що відомо про побиття військового у Хмельницькому

У неділю, 2 квітня, у соцмережах з'явилось відео, на якому священники УПЦ МП у церкві в Хмельницькому побили військового.

Представники УПЦ МП накинулися на Артура Ананьєва, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.

За попередньо інформацією, конфлікт виник після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. В УПЦ МП звинувачують Ананьєва у провокації та навіть написали заяву у поліцію. Поліція відкрила справу проти військового.

Зверніть увагу! Усе, що відомо про побиття захисника ченцями УПЦ МП читайте в матеріалі 24 Каналу.