Об этом заявил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин. По его словам, 3 апреля Национальная полиция сообщила священнику УПЦ МП о подозрении. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает 24 Канал.

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Пол выехал из Хмельницкого

Василишин заявил, что сегодня стало известно о том, что поп Московского патриархата скрылся из Хмельницкого. Депутат подозревает, что священник мог бежать за границу.

Начальник сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега подтвердила, что военнослужащий Артур Ананьев написал заявление об избиении священником УПЦ МП.

По ее словам, на основании поданного заявления дополнительно было открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины.

Инна Глега подтвердила, что подозрение вручено в рамках уголовного производства, открытого по части первой статьи 125 Уголовного Кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 200 часов или исправительные работы на срок до 1 года, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Что известно об избиении военного в Хмельницком

В воскресенье, 2 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором священники УПЦ МП в церкви в Хмельницком избили военного.

Представители УПЦ МП набросились на Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.

По предварительной информации, конфликт возник после того, как военный спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. В УПЦ МП обвиняют Ананьева в провокации и даже написали заявление в полицию. Полиция открыла дело против военного.

Обратите внимание! Все, что известно об избиении защитника монахами УПЦ МП, читайте в материале 24 Канала.