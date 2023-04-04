О подозрении помощнику священника, который принял участие в драке, произошедшей в Свято-Покровском соборе, объявили 4 апреля. Ему объявлено о подозрении за нанесение легких телесных повреждений бывшему военному.

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После избиения военного дополнительно открыли уголовное производство

Начальник сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега подтвердила, что военнослужащий написал заявление.

По ее словам, на основании поданного заявления дополнительно было открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины.

Инна Глега подтвердила, что подозрение вручено в рамках уголовного производства, открытого по части первой статьи 125 Уголовного Кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами сроком от 150 до 200 сорока часов либо исправительными работами сроком до 1 года, либо арестом сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до 2 лет.

Уголовное производство по этой статье открывается, когда есть заявление потерпевшей стороны. Военный вчера, 3 апреля, написал заявление и на этом основании было открыто это уголовное производство и именно в рамках этого уголовного производства работнику собора объявлено о подозрении,

– сообщила Глега.

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