Отметим, что в Хмельницком представители УПЦ МП избили военного Артура Ананьева. Возле храма уже собралось много людей, чтобы им объяснили причину этого инцидента.
Обратите внимание Провокации еще будут, – в "Слуге народа" отреагировали на избиение военного в храме УПЦ МП
В Хмельницком священник УПЦ МП написал заявление в полицию
Хмельницкий священник написал заявление в полицию о якобы нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе. По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием.
Диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочитать его и тогда произошло нападение неизвестным лицом. Когда диакон выходил на кафедру, чтобы читать Евангелие, неизвестный стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие. Оно упало на пол, это видно на завирусившемся в интернете видео,
– рассказал Рыбчинский.
Священник утверждает, что на видео видно, как Евангелие лежит на полу и военный стал избивать монаха УПЦ МП. А после этого люди вмешались в конфликт. Рыбчинский отметил, что Артур Ананьев на самом деле "не имеет никакого отношения к военной службе".
"Приехали более четырех экипажей полиции. Заявление написал тот батюшка, на которого напали, все было оформлено. Вот такая произошла провокация. Когда полиция спросила этого военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он сказал, что не имеет никакого отношения", – добавил Рыбчинский.
Священники УПЦ МП избили военного: все, что известно
- 2 апреля в сети распространилось видео, на котором видно, как в Свято-Покровском хмельницком кафедральном соборе священники УПЦ МП подрались с украинским военным.
- Пострадавшим оказался мужчина по имени Артур Ананьев, который с самого начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- В УПЦ МП уже отреагировали на скандал. Там заявили, что инцидент – провокация. По их словам, мужчина, которого видно на видео, не является военным и первым напал на священнослужителя.