Украинский защитник был избит в Свято-Покровском соборе. Как оказалось, пострадавший Артур Ананьев с начала войны ушел добровольцем на фронт.

Важно Провокации еще будут, – в "Слуге народа" отреагировали на избиение военного в храме УПЦ МП

В Хмельницком люди собрались возле храма

Возле Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. По словам журналистов, люди хотят услышать объяснение, почему представители УПЦ МП избили военного.

С людьми возле храма пообщается священник собора Александр Рыбчинский.



Люди собрались возле храма / фото Суспільне



Возле храма около 50 человек / фото Суспільне

Жители Хмельницкого спели украинский гимн возле храма УПЦ МП: смотрите видео

Возле собора люди скандируют: "Долой московского попа", "Слава Украине", поют гимн, а прихожане поют церковные песни. Также на место приехали военные. По состоянию на 17:35, там собралось около 500 человек.

Что происходит возле храма / фото Суспильне

Возле храма продолжают собираться люди: смотрите видео

Что известно об избиении военного в Хмельницком