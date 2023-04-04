Во вторник, 4 апреля, журналисты сообщили, что депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора. Он принадлежал УПЦ МП. Там избили военного Артура Ананьева.
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Что об этом известно
Отметим, что это решение было принято единогласно 38 присутствующими депутатами. Кроме того, на этой внеочередной сессии проголосовали за прекращение права пользования земельным участком всеми религиозными организациями в общине, принадлежащими УПЦ Московского патриархата.
Добавим, что построили собор в 1992 году на месте православной Свято-Покровской церкви, что существовала с начала 19 века на православном кладбище. Многие горожане называют Свято-Покровский кафедральный собор главным украшением Хмельницкого и главным православным храмом города.
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- После того как этот инцидент произошел, заявление в полицию написали сами же монахи УПЦ МП, ведь они заявили, что якобы военный спровоцировал конфликт. Однако впоследствии воин Артур Ананьев заявил, что также обратился к правоохранителям. Очевидно, они сейчас расследуют это дело.
- В то же время не заставили себя ждать с реакцией на это событие, в частности в Православной церкви Украины. Там отметили, что какие-либо действия воина не могут быть оправданием агрессии московских попов. Собственно, в ПЦУ осудили избиение защитника нашего государства.