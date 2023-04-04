Во вторник, 4 апреля, журналисты сообщили, что депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора. Он принадлежал УПЦ МП. Там избили военного Артура Ананьева.

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Что об этом известно

Отметим, что это решение было принято единогласно 38 присутствующими депутатами. Кроме того, на этой внеочередной сессии проголосовали за прекращение права пользования земельным участком всеми религиозными организациями в общине, принадлежащими УПЦ Московского патриархата.

Свято-Покровский Кафедральный собор расположен недалеко от перекрестка улиц Владимирской и Каменецкой в Хмельницком. Во времена советской оккупации храм пребывал в упадке, однако после восстановления нашей Украиной Независимости святыня вернулась к жизни. Где расположен храм, в котором избили воина ВСУ московские попы: ищите на карте от Google maps

Добавим, что построили собор в 1992 году на месте православной Свято-Покровской церкви, что существовала с начала 19 века на православном кладбище. Многие горожане называют Свято-Покровский кафедральный собор главным украшением Хмельницкого и главным православным храмом города.

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