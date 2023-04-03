Начальник сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега подтвердила, что пострадавший написал заявление. На ее основании дополнительно открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного Кодекса Украины – "преднамеренное легкое телесное повреждение".

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Военный зафиксировал побои

Артур Ананьев рассказал, что сейчас он находится на лечении, а также фиксирует побои. По словам военного, он пришел в собор во время воскресного богослужения.

Если какие-то люди хотели переходить в другие храмы, ну, из московского патриархата хотели переходить в Православную церковь Украины, они направляли прямо в те села "титушек", ходивших бабушек обманывали людей, что не нужно переходить. Они проповедовали об одном народе,

– отметил мужчина.

Именно поэтому он решил пойти и проверить, изменилась ли ситуация. Ананьев пришел на службу, посмотрел, послушал минут 10 и понял, что вообще ничего не меняется.

"Все как было, так и есть. И я обратился к людям с вопросом: "Сколько должно еще погибнуть людей, чтобы вы перестали молиться московскому патриархату?" и после этого, не знаю, можно ли его так называть, поп с невероятными бойцовскими способностями вместе с другими представителями набросились и начали избивать. Они выкручивали руки, давали оплеухи, душили. Делали все, что не должно было происходить в церкви", - заметил военный.

По словам военного, он не ожидал, что из-за видео у собора вечером соберется столько людей.

"Не смог присоединиться к таким государственно решению Хмельницкой общины. Вообще, украинцы — это очень сплоченный народ. Такого ажиотажа я не ожидал, честно говоря, мне было очень приятно то, что люди откликнулись. Относительно извинений, мне очень понравилось, как сказал мой собрат "Маэстро": "Никому не нужны его извинения. Он извиняется, если хочет просить, он их будет просить на фронте", – подытожил Ананьев.

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