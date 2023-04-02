После избиения военного священнослужителями УПЦ МП в Свято-Покровском кафедральном соборе активисты провели собрание на территории помещения. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ.

К теме Избиение военного священниками УПЦ МП в Хмельницком: все, что известно о вопиющем инциденте

Церковь перейдет под контроль ПЦУ

На собрании возле церкви зарегистрировалось 1235 человек. Большинство из них проголосовали за то, что помещение должно перейти в ВТО.

Депутат Юрий Смаль, глава собрания по переходу церкви, заявил, что митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Фиалко) передал ключи от собора.

Комиссия зашла внутрь храма и описывает имущество. 3 апреля представители комиссии отнесут документы о перерегистрации в ОВА.

Поздно вечером, после прокремлевских попов из собора, там впервые за последние десятилетия состоялась молитва на украинском языке. Также люди пели песни, в частности, Гимн Украины.

Люди поют украинскую молитву в Свято-Покровском кафедральном соборе: видео

В соборе поют Гимн Украины: смотрите видео

В дальнейшем церковь пока закроют. До Пасхи по восточному обряду там не будут проводить Богослужения.

Представители УПЦ МП вышли через задний выход

Hromadske сообщает, что представители УПЦ МП покинули территорию из-за заднего выхода. Помещение храма и находящихся на его территории админздания опечатывают.

Что предшествовало