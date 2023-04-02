Після побиття військового священнослужителями УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі, активісти провели збори на території приміщення. Вони більшістю голосів проголосували за перехід церкви в ПЦУ.

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Церква перейде під контроль ПЦУ

На зборах біля церкви зареєструвалося 1 235 людей. Більшість із них проголосували за те, що приміщення повинну перейти до ПЦУ.

Депутат Юрій Смаль, голова зборів з переходу церкви, заявив, що митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський Антоній (Василь Фіалко) передав ключі від собору.

Комісія зайшла в середину храму й описує майно. 3 квітня представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію в ОВА.

Пізно ввечері, після випровадження прокремлівських попів із собору, там вперше за останні десятиріччя відбулася молитва українською мовою. Також люди співали пісні, зокрема Гімн України.

Люди співають українську молитву у Свято-покровському кафедральному соборі: відео

У соборі співають Гімн України: дивіться відео

Надалі церкву поки що закриють. До Великодня за східним обрядом там не проводитимуть Богослужінь.

Представники УПЦ МП вийшли через задній вихід

Hromadske повідомляє, що представники УПЦ МП покинули територію через задній вихід. Приміщення храму та адмінбудівель, які є на його території, опечатують.

Що передувало