На кадрах видно, як церковні служителі накинулися на воїна з кулаками. Про шокуючий інцидент повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

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Представники УПЦ МП побили військового прямо у церкві: що відомо

В одному з соборів Хмельницького священнослужителі побили чоловіка у формі ЗСУ, очевидці зняли те, що сталося на відео. Як повідомляє депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик, військовий, на якого накинулися представники УПЦ МП, – Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.

За словами Бурлика, конфліт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити в московський патріархат. Відео інциденту розлетілося мережею.

На кадрах видно, як один зі священнослужителів накинувся на військового з кулаками. На заклик про те, що боєць не може дихати, представник УПЦ МП не реагував. Інші служителі церкви не зупинили нападника.

Крім того, за інформацією депутата, після нападу приїхали патрульні. Вони затримали військового за статтею 173 (дрібне хуліганство).

За інформацією поліції, конфлікт розпочав військовий

Як повідомила журналістам Vsim.ua речниця УПП в Хмельницькій області Вікторія Тимощук, під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт зі священником. Інцидент трапився о 10:20 годині у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП.

Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП,

– зазначила речниця.

Водночас за фактом побиття військового, яке було зафіксоване очевидцями на відео, поліція також відкрила кримінальне провадження. Священника звинувачують у хуліганстві.