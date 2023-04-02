Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що попри емоції, лють та бажання піти до найближчої церкви УПЦ МП і щось вчинити, потрібно мати тверезу і холодну голову. Про це вона розповіла 24 Каналу.



Вона зазначила, що 100% ще будуть відбуватися різноманітні провокації, які буде використовувати Росія. І не тільки для того, щоб черговий раз розповісти своїм зазомбованим, мовляв, "подивиться, що вони витворяють".

В такий спосіб Росія може впливати на різні країни, зокрема, на Глобальний Південь. Там, хоч і католики, але релігія складає дуже важливу частину життя цих країн,

– наголосила депутат.