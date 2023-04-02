У соцмережах оприлюднили кадри зі служби Онуфрія у Києво-Печерській лаврі.
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УПЦ МП провела службу у Києво-Печерській лаврі
На опублікованих кадрах можна побачити вірян, що прийшли на службу 2 квітня. Її очолив митрополит УПЦ МП Онуфрій.
Варто зазначити, що представники московського патріархату повинні були остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври ще 29 березня. Напередодні заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП через численні порушення.
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Пашу "Мерседеса" відправили під домашній арешт
- У суботу, 1 квітня, суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Паші " Мерседесу" (Лебедю). Нагадаємо, що СБУ вручила йому підозру одразу за двома статтями. Зокрема, розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію.
- Суд призначив Лебедю цілодобовий домашній арешт на щонайменше 60 днів.
- Паша "Мерседес" скаржився на здоров'я, аби уникнути електронного браслета. Втім, врешті-решт його одягли.