СБУ оголосила священнику про підозру за двома статтями. Мовиться про:
- порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань;
- виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
Цікаво Цілодобовий домашній арешт: Суд обрав запобіжний захід Паші "Мерседесу"
Паша "Мерседес" не хотів одягати електронний браслет
Пізно ввечері 1 квітня суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив Паші "Мерседесу" запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів із зобов'язанням носити електронний браслет.
Проте одягнути його на митрополита виявилося не таким вже й легким завданням. Підсудний скаржився на стан свого здоров'я. Мовляв, тому одягнути браслет неможливо. Він навіть телефонував лікарям, щоб ті це підтвердили.
Митрополит УПЦ МП скаржився на здоров'я: відео
Однак згодом священника таки вдалося переконати виконати рішення суду. Електронний браслет нарешті на нього одягнули.
Проте скарги на здоров'я не припинилися. Павло Лебідь продовжував розповідати, що випив таблетки, через що йому наразі легше.
Браслет таки одягнули: відео
Паші "Мерседесу" обрали запобіжний захід / Фото "Радіо Свобода" та "Реальний Київ"
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Скандал навколо УПЦ МП: коротко
- Відповідно до рішення Міністерства культури та цифрової політики України ченці московського патріархату мали покинути територію заповідника Києво-Печерська лавра 29 березня. Однак митрополит Павло заявив, що вони не збираються цього робити, адже братії просто немає куди вивозити своє добро.
- Паша "Мерседес" поводився нахабно та зухвало. Він навіть намагався побити представників українських ЗМІ палицею, а також штовхнув журналістку.
- Окрім цього, священник відзначився тим, що в одній з телефонних розмов, яку перехопила СБУ, він назвав територіальну оборону "ублюдками".