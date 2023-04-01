СБУ оголосила священнику про підозру за двома статтями. Мовиться про:

порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань;

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Цікаво Цілодобовий домашній арешт: Суд обрав запобіжний захід Паші "Мерседесу"

Паша "Мерседес" не хотів одягати електронний браслет

Пізно ввечері 1 квітня суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив Паші "Мерседесу" запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів із зобов'язанням носити електронний браслет.

Проте одягнути його на митрополита виявилося не таким вже й легким завданням. Підсудний скаржився на стан свого здоров'я. Мовляв, тому одягнути браслет неможливо. Він навіть телефонував лікарям, щоб ті це підтвердили.

Зверніть увагу! Домашній арешт відбуватиметься за місцем реєстрації митрополита УПЦ МП – у селі Вороньків Київської області. Сам підозрюваний стверджує, що там немає зв'язку, світла і навіть "нема, де ночувати".

Митрополит УПЦ МП скаржився на здоров'я: відео

Однак згодом священника таки вдалося переконати виконати рішення суду. Електронний браслет нарешті на нього одягнули.

Проте скарги на здоров'я не припинилися. Павло Лебідь продовжував розповідати, що випив таблетки, через що йому наразі легше.

Браслет таки одягнули: відео

Паші "Мерседесу" обрали запобіжний захід / Фото "Радіо Свобода" та "Реальний Київ"

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