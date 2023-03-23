Про це 22 березня заявив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь. Ченці УПЦ МП повинні виселитися з Лаври до 29 березня.

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УПЦ МП не хоче виселятися з Лаври

Лебідь заявив, що ченці УПЦ МП не можуть виселитися з Києво-Печерської Лаври.

Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все – кухні, пральня – вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати,

– заявив митрополит УПЦ МП.

Він заявив, що ченці нібито виступають проти "створеної державою політичної партії".

"Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ. Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини", – додав Лебідь.

Водночас він не знає, чи дозволять братії перебувати на території лаври до Великодня, але таки закликав вірян приходити до Лаври на молитву. Проте Лебідь нібито не може гарантувати їм безпеки через якихось "можливих провокаторів".

"Сьогодні ми не знаємо, чи продовжать нам час хоча б перебути Пасху і вивозити наше майно, але я всіх закликаю до молитви, приходьте на територію Лаври", – заявив представник УПЦ МП.

Лебідь також закликав вірян захищати УПЦ МП в Лаврі. Мовляв, це "їхній обов’язок захищати святиню".

"Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов’язок – захищати свою святиню разом з нами", – вважає намісник проросійської церкви.

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