Вона визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. В УПЦ МП традиційно таким рішенням не задоволені та починають бідкатись, що нібито Мінкульт якось неправильно називає мощі та інші святині.

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Що заявили в УПЦ МП про печери

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що 20 березня 2023 року їм прийшов лист від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра". У ньому мовилось, що УПЦ МП припинять доступ до:

Ближніх та Дальніх печер;

Хрестовоздвиженського храму;

Аннозачатіївського храму;

храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплого храму).

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Що цьому передувало