Про відмову у зустрічі з представниками УПЦ МП повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Зауважимо, що ченці нібито хотіли донести "свою позицію" українському президенту.

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У Зеленського відмовили у зустрічі з ченцями УПЦ МП

Так, представники УПЦ МП побідкались, що в Офісі Президента відмовили у зустрічі з їхнім керівництвом. Так, Сергій Никифоров заявив, що український лідер на сьогодні (20 березня – 24 Канал) не планував таку зустріч.

З делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу Президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати на подальший розгляд,

– сказав прессекретар Зеленського.

Однак представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення. Тому навіщо було влаштовувати цей показушний цирк – невідомо.

До Офісу Президента прибули ченці УПЦ МП: все, що відомо

20 березня митрополит Антоній повідомив, що Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.

Як стало відомо, ченці нібито хочуть донести до керівництва "свою позицію".

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