Про відмову у зустрічі з представниками УПЦ МП повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Зауважимо, що ченці нібито хотіли донести "свою позицію" українському президенту.
Зверніть увагу Ієрарх УПЦ МП намагається вислизнути з-під санкцій Зеленського, – ЗМІ
У Зеленського відмовили у зустрічі з ченцями УПЦ МП
Так, представники УПЦ МП побідкались, що в Офісі Президента відмовили у зустрічі з їхнім керівництвом. Так, Сергій Никифоров заявив, що український лідер на сьогодні (20 березня – 24 Канал) не планував таку зустріч.
З делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу Президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати на подальший розгляд,
– сказав прессекретар Зеленського.
Однак представники УПЦ МП відмовились передати своє звернення. Тому навіщо було влаштовувати цей показушний цирк – невідомо.
До Офісу Президента прибули ченці УПЦ МП: все, що відомо
- 20 березня митрополит Антоній повідомив, що Члени Священного Синоду УПЦ прийшли до Офісу Президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.
- Також до ОП завітали митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) і митрополит Лука Запорізький.
- Як стало відомо, ченці нібито хочуть донести до керівництва "свою позицію".
Скандал навколо Києво-Печерської Лаври
- До 29 березня 2023 року московські попи мають покинути територію Києво-Печерської Лаври.
- Однак намісник монастиря Паша "Мерседес" звертався до президента та говорив, що "нікуди зі своїми прихожанами йти не збирається".
- Російський патріарх Кіріл вирішив захистити своїх "колег" й закликав "врятувати" Лавру.
- Після цього Папа Римський цинічно попросив "ворогуючі сторони поважати релігійні об’єкти".