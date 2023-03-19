Третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки й оборони. Варто зауважити, що у 2018 році ієрарх потрапив до бази "Миротворця".

Цікаво Кремль вміло маніпулює темою церкви, – РНБО про звернення УПЦ МП

Ієрарх УПЦ МП судиться із Зеленським

Митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863, згідно з яким щодо нього запровадили 14 видів персональних санкцій на 5 років. Зокрема, мовиться про:

тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

За інформацією НАЗК, підставами для накладення санкцій стало те, що митрополит Лука підтримує дії та політику Росії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.



Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука судиться з президентом / Фото "Главком"

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Проросійські священники – агенти ФСБ в рясах

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, проросійські священнослужителі – а фактично агенти 5-го і 1-го управлінь ФСБ в рясах – не мають права тримати державу в заручниках та диктувати їй свою повістку.

Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Росія. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території,

– заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що українська влада не виступає проти церкви та тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів.

Зверніть увагу! Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. Зокрема, речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що факт виселення Києвом московських попів з Лаври нібито виправдовує так звану "спеціальну воєнну операцію".