Павло бідкався через виселення з Лаври – його пропутінській "братії" треба залишити територію святині до 29 березня 2023 року. Відео підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

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Тепер прокремлівські пропагандисти підносять "новину" під виглядом гоніння канонічної православної церкви. У Центрі протидії дезінформації наголосили: пропаганду подають так, що аудиторія має начебто самостійно збагнути "священна війна – неминуча".

Центр протидії дезінформації пригадав, що раніше скандальний проповідник вже запустив фейк. Мовиться про хрести на Трапезному храмі Лаври, які потемніли нібито "через богослужіння горе-українців".

Кремль вміло маніпулює темою церкви, виставляючи своїх підлеглих в ролі жертви. А також використовує цю тему для нагнітання ситуації та збільшення аудиторії прихильників, які підуть "рятувати" православних українців,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! В одіозному відео митрополит Павло заявив, що ще у 2019 році молився до Бога, щоб він розповів, хто очолить державу. Тоді сам Господь буцімто розповів Павлу – президентом стане Володимир Зеленський.