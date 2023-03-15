На такі спекуляції відреагував митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. Він відзначив, що таке тиражування новини про "потемнілі хрести" відбулося з подачі настоятеля Лаври від УПЦ МП Павла Лебідя.

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Як спекулює УПЦ МП

12 березня деякі ЗМІ почали тиражувати новину про те, що саме цього дня хрести на Трапезному храмі Лаври почорніли і сам Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, бідкався, що це відбулося "через богослужіння горе-українців", маючи на увазі ПЦУ.

Однак Євстратій Зоря зауважив, що така "новина" не є чимось більшим, ніж звичайною спекуляцією, оскільки навіть на фото за 7 січня 2023 року можна побачити, що хрести на Трапезному храмі такі ж самі, як і 12 березня. І в липні 2022 року вони були такими ж.