На такие спекуляции отреагировал митрополит Белоцерковский ВЦУ Евстратий Заря. Он отметил, что такое тиражирование новости о "потемневших крестах" произошло с подачи настоятеля Лавры от УПЦ МП Павла Лебедя.

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Как спекулирует УПЦ МП

12 марта некоторые СМИ начали тиражировать новость о том, что именно в этот день кресты на Трапезном храме Лавры почернели и сам Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, жаловался, что это произошло "через богослужение горе-украинцев", имея в виду ВЦУ.

Однако Евстратий Заря отметил, что такая "новость" не является чем-то большим, чем обычной спекуляцией, поскольку даже на фото за 7 января 2023 можно увидеть, что кресты на Трапезном храме такие же, как и 12 марта. И в июле 2022 года они были такими же.