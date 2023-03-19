Також митрополит запевнив, що ченців від залякувань з боку теперішнього очільника Лаври. Епіфаній оприлюднив своє звернення 18 березня.
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Митрополит ПЦУ звернувся до ченців
Епіфаній зазначив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі поки не мовиться.
Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією,
– пояснив митрополит.
Він наголосив, що московська духовна влада в Україні – неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу.
"Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи", – заявив настоятель ПЦУ.
Митрополит додав, що ставиться з повагою до тих отців та братів, які не поділяють ідеологію "руского міра" та спотворення, які вона вносить у церковне життя.
"Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", – зазначив Епіфаній.
Дивіться звернення митрополита Епіфанія
Настоятель ПЦУ зауважив, що юрисдикція московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. Тож він сподівається, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя підтвердять і державним законом.
"Як Священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Усі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври", – підкреслив митрополит.
За його словами, керувати поточними справами обителі будуть ті, хто:
- знає традиції та життя монастиря,
- відомий ченцям, адже належить до братії,
- має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "рускому міру".
"Стародавня слов'янська мова, разом із сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох із вас це питання також важливе", – підсумував Епіфаній.
Виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня скерував Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ МП попередження про розірвання Договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Ченці російської церкви змушені покинути території української святині.
- Звісно, у Росії не змогли не прокоментувати таке "неповажне" ставлення до представників УПЦ МП. Російський патріарх Кіріл вирішив захистити своїх "підданих" й закликав "врятувати" Лавру.
- У світовій спільноті також відреагували на виселення монахів. Зокрема, Папа Римський відзначився черговою дивною заявою. Він став на захист ченців та закликав поважати релігійні місця.