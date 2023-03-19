Также митрополит заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры. Эпифаний обнародовал свое обращение 18 марта.

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Митрополит ПЦУ обратился к монахам

Эпифаний отметил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре пока не говорится.

Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, безосновательная манипуляция,

– объяснил митрополит.

Он подчеркнул, что московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа.

"Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", – заявил настоятель ПЦУ.

Митрополит добавил, что относится с уважением к отцам и братьям, которые не разделяют идеологию "русского мира" и искажения, которые она вносит в церковную жизнь.

"Открывая монастырь в составе Поместной Церкви, наш Священный Синод обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", – отметил Эпифаний.

Смотрите обращение митрополита Эпифании

Настоятель ПЦУ отметил, что у юрисдикции московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы. Он надеется, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь подтвердят и государственным законом.

"Как Священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергнет беззаконные власти Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы оградить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры", – подчеркнул митрополит.

По его словам, управлять текущими делами обители будут те, кто:

знает традиции и жизнь монастыря,

известен монахам, ведь принадлежит к братии,

имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому меру".

"Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", – подытожил Эпифаний.

Выселение монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры