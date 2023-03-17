В Кремле решили воспользоваться этой ситуацией и извратили ее себе на пользу, чтобы оправдать продолжение так называемой "спецоперации". Во время общения с пропагандистскими журналистами Песков заявил, что украинские власти якобы действуют незаконно, выселяя представителей УПЦ МП из Лавры, информирует 24 Канал.

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Новая порция маразма от Пескова

Песков решил прокомментировать "притеснение" священнослужителей московского патриархата в Киеве. По его мнению, решение не продлевать аренду монахам Лавры сигнализирует о "правильности проведения спецоперации в Украине".

Главный рупор Кремля заявил, что такими действиями украинские власти якобы посягают на церковь.

Тот же характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны прекратить в результате происходящей операции.

– жалуется Песков.

Пресс-секретарь диктатора также возмутился, что мировое сообщество не отреагировало должным образом на выселение монахов. Он считает, что Украину следовало "осудить за притеснение монахов УПЦ МП". Однако Песков решил не упоминать, как российские "агенты в рясах" работают в пользу Кремля. Только вчера, 16 марта, настоятель храма УПЦ МП получил подозрение от СБУ за разжигание религиозной розни. По данным следствия, он неоднократно оскорблял чувство украинских прихожан.

Вместе с тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что представителей УПЦ МП удивительно называть "духовенством", поскольку они поддерживают терроризм, убийство детей и женщин и другие террористические действия.

Выселение монахов из Киево-Печерской Лавры