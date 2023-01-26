Об этом в 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он сообщил, что Украина будет вводить больше санкций против людей, которые наносят ущерб государству.

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Данилов считает странным называть духовниками людей, поддерживающих терроризм, убийство детей и женщин и другие террористические вещи.

Они к этому не имеют никакого отношения,

– подчеркнул говорящий.

УПЦ МП далеки от настоящей церкви

Санкции в отношении представителей УПЦ МП вводятся за действия.

Эти подонки участвовали в том, что ездили по миру и представляли Россию за ее пределами,

– добавил секретарь СНБО.

Он считает московский патриархат опасным институтом. Часть людей, туда входящих, верит в Бога, но часть работает исключительно на ФСБ – систему, которая строилась еще с советских времен. Украинцы осознают исторические факты, как это происходило и для чего, подчеркнул говорящий.

"Когда этот институт называют церковью, это немного не сходится с теми задачами, которые они непосредственно получают", - отметил Данилов.

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Санкции будут продолжены

Секретарь СНБО обратил внимание, что сейчас системно, по меньшей мере, раз в неделю, выходят указы президента, решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против представителей УПЦ МП.

Данилов подчеркнул, что люди и компании, которые сегодня принимают участие в позорных действиях по отношению к нашей стране, обязательно будут санкционированы. К тому же, санкции будут иметь определенное продление.

После нас эти санкции будут вводить европейские институты, Соединенные Штаты Америки, другие страны, придерживающиеся демократических норм и правил,

– резюмировал Данилов.

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