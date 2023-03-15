Так, Папа Римский цинично призвал уважать места религиозного поклонения. Об этом он заявил во время коллективной аудиенции 15 марта.
Обратите внимание Ничто не указ: монахи УПЦ МП не собираются выселяться из Киево-Печерской лавры
Папа Римский отреагировал на события вокруг Киево-Печерской лавры
Понтифик попросил "враждующие стороны" (в Украине – 24 Канал) "уважать религиозные объекты", а также похвалил людей, посвящающих свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".
Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего,
– сказал Папа Римский.
Реакция Минкульта на жалобы Кирилла Папе Римскому
Глава Минкульта Александр Ткаченко назвал заявление Кирилла "выстрелом в ногу". Таким образом он прокомментировал жалобу российского патриарха иностранным религиозным деятелям и представителям международных организаций.
"Это классическая манипуляция Кремля: когда им нужно, они обращаются к демократическим нормам, демократическим государствам. Когда им нужно – организуют войну против Украины и не учитывают демократические нормы цивилизованного мира. Обращать внимание на эту историю не стоит, он (Кирил – 24 Канал) подсанкционное лицо во многих странах мира. Но таким образом пытается поднять шум", – заявил Ткаченко.
Как патриарх Кирилл цинично призвал мир защитить лавру
- Недавно в своей речи российский патриарх Кирилл вспомнил, что Киево-Печерская Лавра – первый монастырь в Киевской Руси. И что существует она с XI века. По его словам, лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов".
- Кирилл также признал, что атеистические власти в XX веке гнали монахов Киево-Печерской лавры из монастыря. То есть он не отрицает преступления, совершаемые "советами".
- Затем нытье патриарха перекинулось на работу комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря. Мол, у нее был непрозрачный характер. Более того, у нее была репрессивная цель – полностью изгнать монашество из лавры.