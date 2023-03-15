Так, Папа Римский цинично призвал уважать места религиозного поклонения. Об этом он заявил во время коллективной аудиенции 15 марта.

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Папа Римский отреагировал на события вокруг Киево-Печерской лавры

Понтифик попросил "враждующие стороны" (в Украине – 24 Канал) "уважать религиозные объекты", а также похвалил людей, посвящающих свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".

Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего,

– сказал Папа Римский.

Реакция Минкульта на жалобы Кирилла Папе Римскому

Глава Минкульта Александр Ткаченко назвал заявление Кирилла "выстрелом в ногу". Таким образом он прокомментировал жалобу российского патриарха иностранным религиозным деятелям и представителям международных организаций.

"Это классическая манипуляция Кремля: когда им нужно, они обращаются к демократическим нормам, демократическим государствам. Когда им нужно – организуют войну против Украины и не учитывают демократические нормы цивилизованного мира. Обращать внимание на эту историю не стоит, он (Кирил – 24 Канал) подсанкционное лицо во многих странах мира. Но таким образом пытается поднять шум", – заявил Ткаченко.

Как патриарх Кирилл цинично призвал мир защитить лавру