Так, Папа Римський цинічно закликав поважати місця релігійного поклоніння. Про це він заявив під час колективної аудієнції 15 березня.

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Папа Римський відреагував на події навколо Києво-Печерської Лаври

Понтифік попросив "ворогуючі сторони" (в Україні – 24 Канал) "поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".

Я прошу сторони конфлікту поважати релігійні місця. Люди будь-якої конфесії, які присвячують себе молитві, є підтримкою для народу Божого,

– сказав Папа Римський.

Реакція Мінкульту на бідкання Кіріла Папі Римському

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко назвав заяву Кіріла "пострілом у ногу". У такий спосіб він прокоментував бідкання російського патріарха іноземним релігійним діячам та представникам міжнародних організацій.

"Це класична маніпуляція Кремля: коли їм потрібно, вони звертаються до демократичних норм, демократичних держав. Коли їм потрібно – організовують війну проти України та не зважають на демократичні норми цивілізованого світу. Звертати увагу на цю історію не варто, він (Кіріл – 24 Канал) підсанкційна особа у багатьох країнах світу. Але в такий спосіб намагається здійняти галас", – заявив Ткаченко.

Як патріарх Кіріл цинічно закликав світ захистити Лавру