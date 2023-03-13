Відповідну заяву зробив намісник Печерської Лаври митрополит Павло.
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Монахи не збираються покидати Лавру
Паша Мерседес заявив, що ченці не будуть виїжджати з Лаври, попри рішення Мінкульту.
Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, – це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура,
– заявив митрополит.
Разом з тим, він зазначив, що досить уже застосованих обмежувальних заходів. Представники УПЦ МП заявили, що вони не проти перевірок від різних інстанцій, проте вважають що достатньо раніше прийнятих заходів – санкцій та позбавлення українського громадянства. Тепер же ченців змушують покинути їхню "домівку" – Лавру.
"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої", – заявив Паша "Мерседес".
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Виселення ченців з Києво-Печерської Лаври
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня скерував Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ МП попередження про розірвання Договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Таким чином ченці змушені покинути території Лаври.
- У Мінкульті пояснили, що таке виселення є цілком законним, оскільки зафіксовано ряд порушень з боку священнослужителів. Зокрема – порушення умов користування державним майном.
- Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії. На території Лаври виявили 36 незаконних будівництв. Усі вони є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто самобуди не мають прямого відношення до чернечого життя.