Про це мовиться у заяві Міністерства культури. Її оприлюднили 10 березня.

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З Києво-Печерської лаври виселяють монахів УПЦ МП

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня скерував Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ МП попередження про розірвання Договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном,

– розповіли у Мінкульті.

МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом. Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від 11 березня почнуть працювати робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

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УПЦ МП втратила доступ до українських святинь

У Московського патріархату 1 січня закінчився договір оренди Трапезного та Успенського соборів Києво-Печерської лаври. Тобто Паша Мерседес та інші представники церкви, що працює на Росію, втратили доступ до українських святинь.

Міністр культури Олександр Ткаченко 5 січня зазначив, що храми стали державними. Над питанням прийняття-передання Успенського собору та Трапезної церкви працювала ціла комісія. У її склад увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ та Мінкульту.

За словами Ткаченка, у майбутньому Україна матиме можливість безоплатно передавати будь-які будівлі, як це було раніше, або давати їх у довгострокову оренду.

"У Києво-Печерській Лаврі угода була укладена між урядом Азарова та УПЦ МП. Безстрокова. У Почаївській – угода укладена на 49 років. Святогірська Лавра в принципі належить до власності Донецької військової адміністрації, і там відповідно інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там теж безстрокова або оренда, або користування", – пояснив міністр.