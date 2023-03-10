Об этом говорится в заявлении Министерства культуры. Его обнародовали 10 марта.

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Из Киево-Печерской Лавры выселяют монахов УПЦ МП

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ МП предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время работы установила нарушение Монастырем условий Договора относительно использования государственного имущества. Основание – зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом,

– рассказали в Минкульте.

МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом. Согласно определенной правовым полем процедуре, с 11 марта начнут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.

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УПЦ МП потеряла доступ к украинским святыням

У Московского патриархата 1 января закончился договор аренды Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры. То есть Паша Мерседес и другие представители церкви, работающей в Россию, потеряли доступ к украинским святыням.

Министр культуры Александр Ткаченко 5 января отметил, что храмы стали государственными. Над вопросом принятия-передачи Успенского собора и Трапезной церкви работала целая комиссия. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и Минкульта.

По словам Ткаченко, в будущем у Украины будет возможность безвозмездно передавать любые здания, как это было раньше, или давать их в долгосрочную аренду.

"В Киево-Печерской Лавре соглашение было заключено между правительством Азарова и УПЦ МП. Бессрочно. В Почаевской – соглашение заключено на 49 лет. Святогорская Лавра в принципе принадлежит к собственности Донецкой военной администрации, и там соответственно другое решение. Насколько я помню, там тоже бессрочная либо аренда, либо пользование", – объяснил министр.