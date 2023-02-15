Так, это первая Божественная литургия Епифания в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры.

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Молитва о Родине

После прочтения Евангелия Предстоятель ПЦУ вознес особую молитву к Господу в то время, когда Родина в опасности.



Литургия в Трапезном храме / Фото Андрея Сидора

Затем звучали молитвы за воинов, защищающих Украину, за власть и народ, за покой душ всех павших защитников Украины и мирных жителей.

В завершение Епифаний освятил свечи и окропил присутствующих освященной водой.

Обратите внимание! 7 января в Киево-Печерской лавре впервые прошла рождественская служба Епифания. Ранее богослужение там проводила только УПЦ московского патриархата.



Епифаний произнес молитву за Родину / Фото ПЦУ



Богослужение в Трапезном храме / Фото ПЦУ

Тем временем митрополит Павел из УПЦ МП, которого называют "Паша-Мерседес" служил в Нижней. Во время проповеди снова "плевался ядом". Службу Епифания он обозвал "выездным цирком". Ляпнул, мол, это "неканонично" и "проплачено".