Об этом сообщил митрополит Евстратий Заря. Он также напомнил, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут сделать это по соответствующей процедуре.

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Когда ПЦУ рассмотрит реформу

Известно, что Архиерейский Собор, на котором будут рассматриваться реформы, состоится в мае.

До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, пора еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию,

– пишет Зоря.

Он также пояснил, что подобные реформы в прошлом вызвали проблемы там, где их внедряли "в мгновение ока", "сверху", без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к восприятию нового.

В ПЦУ уверены, что постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы – это лучший вариант внедрения изменений.

Заря развенчал мифы о новом календаре

Митрополит опроверг три популярных мифа против календарной реформы.

В Иерусалиме "что-то знают", а их традиция "более древняя".

На самом деле, объясняет митрополит, причина совсем другая и прозаичная. Называется она "статус-кво".

Это – устоявшийся за предыдущие века порядок использования святых мест и храма Воскресения и Гроба Господня. Как известно, они разделены между рядом христианских исповеданий (православные, католики, копты, армяне) по времени использования и пространству.

"Изменение статус-кво – это революция. А революции не хочет никто. Поэтому и календарь остается неизменным", – отмечает митрополит.

"Благодатный огонь сходит по юлианскому календарю, поэтому он правильный".

По словам Евстратия, мифология вокруг церемонии Святого света распространена в значительной степени в Московском патриархате. Сама церемония совершается в канун Пасхи. Ее соблюдают все поместные церкви, перешедшие на новоюлианский календарь.

Итак, календарная реформа, по словам митрополита, не касается дать вычисления Пасхи, поэтому и по "старому", и по "новому" стилю – это будет один и тот же день.

"На Фаворе облако сходит на Преображение 19 августа, а Иордан возвращает свое течение 19 января, то есть на праздники по юлианскому календарю".

"Не разбирая даже самую сомнительную вероятность того, что такие "календарные чудеса" действительно совершаются, должны сказать, что даже если бы такое действительно происходило ежегодно в те же дни, то не более логично объяснить это тем, что именно в такие дни верные празднуют? А не наоборот», – утверждает митрополит.

То есть, по его словам, Бог являет знак своей милости во время празднования, а не по цифре на календаре.

УГКЦ переходит на новый стиль: что известно