Об этом во время интервью рассказал Блаженнейший Святослав. Он пролил свет на то, когда прихожане УГКЦ будут праздновать Рождество и как календарная реформа повлияет на другие религиозные праздники.

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О Рождестве сначала не говорилось

Я бы подчеркнул еще сильнее. Это не только Рождество. Еще раз скажу. Во время приготовления к Синоду мы не говорили о Рождестве. Это слово даже не звучало на горизонте,

– подчеркнул Святослав.

В то же время он отметил, что обсуждались все праздники, относящиеся к неподвижному циклу. То есть те, которые из года в год мы отмечаем в один и тот же день.

Он добавил, что изменение даты празднования одного праздника идет против любых литургических правил. По его словам, "нельзя менять дату Рождества, переносить на 25 декабря", оставляя празднование остальных праздников по старому стилю.

Блаженнейший Святослав также вспомнил, что получал много вопросов о праздновании Рождества 25 декабря. Ведь если пересовывают этот большой праздник, то автоматически должна измениться дата, например, того же Дня святого Николая с 19 декабря на 6.

Таким образом, эта календарная реформа у нас касается всех праздников. Поэтому нам действительно нужно будет перестроиться немного на новый, я бы сказал, порядок их празднования. Ибо надо всем понимать, что мы будем посвящать воду на праздник Богоявления 6 января,

– добавил он.