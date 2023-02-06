Про це під час інтерв'ю розповів Блаженніший Святослав. Він пролив світло на те, коли парафіяни УГКЦ святкуватимуть Різдво та як календарна реформа вплине на інші релігійні свята.

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Про Різдво спочатку не мовилося

Я б підкреслив ще сильніше. Це не тільки Різдво. Ще раз скажу. Під час приготувань до Синоду ми не говорили про Різдво. Те слово навіть не майоріло на горизонті,

– наголосив Святослав.

Водночас він зауважив, що обговорювалися усі свята, які належать до нерухомого циклу. Себто ті, які з року в рік ми відзначаємо в один і той же день.

Він додав, що зміна дати святкування одного свята йде проти будь-яких літургійних правил. За його словами, "не можна міняти дату Різдва, переносити на 25 грудня", залишаючи відзначання решти свят за старим стилем.

Блаженніший Святослав також пригадав, що отримував багато питань щодо відзначання Різдва 25 грудня. Адже якщо совається це велике свято, то автоматично мала б змінитися дата, наприклад, того ж Дня святого Миколая з 19 грудня на 6.

Таким чином ця календарна реформа у нас стосується усіх свят. Тому нам справді потрібно буде перелаштуватися трохи на новий, я б сказав, лад щодо їх святкування. Бо треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявлення 6 січня,

– додав він.

Реформа матиме два етапи

Так додав в інтерв’ю Блаженніший Святослав. Наразі запроваджують перший з них. Другий стосуватиметься визначення дати святкування Великодня. Але у цьому плані все не так просто.

За його словами, наразі ведуться дискусії. Їхня мета – об'єднати церкви та християн по всьому світу. Зробити так, щоб Великдень вони святкували в один і той самий день.

Сьогодні ведеться праця у діалозі між Римом і Константинополем. Апостольською столицею і Вселенською патріархією ведеться дискусія над спільною оновленою Пасхалією. Щоб можна було всім християнам цілого світу святкувати Пасху в один день,

– зауважив він.